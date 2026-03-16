Zalando: Aktienrückkauf und KI-Strategie geben neuen Schwung

Der Kurs der Zalando Aktie konnte in den vergangenen Tagen kräftig zulegen. Dieser Anstieg wurde vor allem durch die guten Jahreszahlen sowie der Bekanntgabe eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms ausgelöst.

Europas Modeplattform aus Berlin traf 2025 die Erwartungen mit Wachstum und stabiler Marge: GMV 17,56 Milliarden Euro plus 14,7 Prozent, Umsatz 12,35 Milliarden Euro plus 16,8 Prozent, bereinigtes EBIT 590,7 Millionen Euro bei 4,8 Prozent Marge, aktive Kundinnen und Kunden 62,0 Millionen. Im vierten Quartal zog das Tempo an mit 4,071 Milliarden Euro Umsatz und 262 Millionen Euro bereinigtem EBIT.

Die Strategie zielt auf zwei Säulen: im B2C Geschäft mehr Kundenbindung über Apps und Retail Media, im B2B Geschäft Logistik und Software rund um ZEOS und SCAYLE, wobei das Segment 2025 auf 1,09 Milliarden Euro Umsatz kam und beim bereinigten EBIT auf 53,9 Millionen Euro sprang. Mit der About You Integration will Zalando 100 Millionen Euro jährliche Synergien bereits 2028 erreichen. Für 2026 stellt der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht: Bruttowarenwert 19,7 bis 20,6 Milliarden Euro, Umsatz 13,8 bis 14,4 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT 660 bis 740 Millionen Euro. Damit das Signal auch am Kapitalmarkt ankommt, läuft seit 12. März ein Aktienrückkauf von bis zu 20 Millionen Stückaktien für bis zu 300 Millionen Euro, die Papiere sollen anschließend eingezogen werden.

Analysten reagieren überwiegend positiv: Goldman Sachs bleibt bei Buy mit 44 Euro Kursziel, Metzler nennt 38 Euro, Barclays 35 Euro bei Overweight, JPMorgan bleibt neutral mit 32 Euro, Bernstein hebt auf Market Perform und 25 Euro an.

Zalando SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 16.03.2021- 16.03.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Nach der jüngsten Kurserholung bewegt sich die Zalando-Aktie aktuell im Bereich von rund 23 bis 24 Euro. Mit dem Anstieg auf 23,45 Euro wurde die 100-Tage-Linie bei ca. 23,21 Euro nach oben durchbrochen, was als Signal für eine kurzfristige Trendaufhellung gewertet werden kann. Die langfristig wichtige 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei etwa 23,75 Euro und stellt damit eine zentrale Widerstandszone dar. Oberhalb davon bildet das jüngste Tageshoch bei 24,20 Euro eine erste Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 26,80 Euro könnte anschließend den Weg in Richtung des Sechs-Monats-Hochs bei 28,28 Euro freimachen. Auf der Unterseite fungieren der Bereich um 22,00 Euro sowie die Zone um 19,00 Euro als wichtige Unterstützungen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Zalando SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Zalando SE HD1SG0 3,97 15,703579 17,666526 3 Open End Zalando SE UN1VSZ 2,39 19,8275 21,81025 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 11:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Zalando SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Zalando SE UG17NR 9,63 31,38394 29,422444 -3 Open End Zalando SE UG2GWQ 2,53 28,244772 25,891982 -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 11:30 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!