Leipzig (ots) -Rund 40.000 Ferienwohnungen sollen in Berlin ohne gültige Genehmigung vermietet werden. Die Behörden kontrollieren strenger und Bußgelder können schnell fünfstellige Summen erreichen. Für Eigentümer wird das Thema plötzlich existenziell. Ein fehlender Antrag, eine falsche Nutzungsart oder ein übersehener Paragraf reichen aus, um ins Visier der Ämter zu geraten. Wer kurzfristig vermietet, bewegt sich in Berlin in einem stark regulierten Umfeld. Viele unterschätzen, wie komplex die Regeln tatsächlich sind.Die meisten Eigentümer scheitern nicht an Absicht, sondern an fehlender Klarheit über die Vorgaben. Hier erfahren Sie, welche Fehler besonders häufig passieren und wie Vermieter rechtssicher handeln können, bevor es teuer wird.Der häufigste Irrtum: "Ohne Zweckentfremdungsverbot ist alles erlaubt"Viele Eigentümer gehen davon aus, dass eine Wohnung automatisch als Ferienwohnung genutzt werden darf, solange in einer Stadt kein ausdrückliches Zweckentfremdungsverbot gilt. Dieser Eindruck entsteht häufig auch deshalb, weil Vermieter bei Nachfragen teilweise vom Bauamt die Rückmeldung erhalten, es seien keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.Diese Annahme greift jedoch zu kurz. Entscheidend ist nicht allein, ob eine kommunale Satzung existiert. Vielmehr gilt grundsätzlich ein baurechtlicher Grundsatz: Eine Immobilie darf immer nur entsprechend ihrer genehmigten Nutzung verwendet werden. Maßgeblich ist dabei die letzte Baugenehmigung.Nutzung ist an die genehmigte Zweckbestimmung gebundenAus baurechtlicher Sicht ist die Nutzung einer Immobilie klar definiert. Eine Wohnung ist als Wohnung genehmigt, ein Büro als Büro, eine Einzelhandelsfläche als Handelsfläche. Gleiches gilt auch für Ferienwohnungen.Daraus ergibt sich eine wichtige Konsequenz: Eine Wohnung darf nicht ohne Weiteres als Ferienwohnung vermietet werden, wenn diese Nutzung nicht genehmigt wurde. Umgekehrt ist es ebenso unzulässig, eine genehmigte Ferienwohnung dauerhaft als klassische Mietwohnung zu nutzen.Für Eigentümer bedeutet das, dass jede Nutzungsänderung grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann. Wer diese Zusammenhänge nicht berücksichtigt, riskiert bereits unabhängig von kommunalen Satzungen rechtliche Probleme.Wenn neue Regeln kommen: Warum Genehmigungen plötzlich entscheidend werdenBesonders problematisch wird die Situation häufig dann, wenn Städte eine Zweckentfremdungssatzung einführen oder bestehende Vorschriften verschärfen. In diesem Moment verändert sich die Ausgangslage für viele Vermieter schlagartig.Denn Eigentümer ohne entsprechende Genehmigung verlieren häufig die Möglichkeit, ihre Wohnung weiterhin als Ferienunterkunft zu vermieten. Gleichzeitig profitieren diejenigen, die bereits zuvor eine offizielle Genehmigung erhalten haben.Bestandsschutz als entscheidender VorteilEine einmal erteilte Genehmigung besitzt in Deutschland grundsätzlich Bestand. Dieser sogenannte Bestandsschutz sorgt dafür, dass rechtmäßig genehmigte Nutzungen auch dann fortgeführt werden dürfen, wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen später ändern.Ein Beispiel verdeutlicht die Bedeutung dieses Prinzips: Wurde eine Wohnung etwa bereits 2014 in Berlin offiziell als Ferienwohnung genehmigt, bleibt diese Nutzung auch dann zulässig, wenn später strengere Zweckentfremdungsregelungen eingeführt werden. Während neue Genehmigungen möglicherweise kaum noch erteilt werden, behalten bestehende Genehmigungen ihre Gültigkeit.Für Eigentümer entsteht dadurch eine besondere Situation. Wer frühzeitig eine Genehmigung erhalten hat, kann weiterhin vermieten und profitiert zugleich davon, dass ein großer Teil des zuvor illegalen Wettbewerbs vom Markt verschwindet.Warum viele Vermieter dennoch in Schwierigkeiten geratenDie meisten Konflikte entstehen nicht durch bewusste Regelverstöße, sondern durch Missverständnisse über die rechtlichen Grundlagen. Viele Eigentümer orientieren sich ausschließlich an kommunalen Satzungen und übersehen dabei das zugrunde liegende Baurecht.Zudem wird häufig unterschätzt, dass unterschiedliche Vorschriften parallel gelten können. Neben Zweckentfremdungsregelungen spielen beispielsweise auch Bauordnungsrecht, Nutzungsänderungen oder Genehmigungsverfahren eine Rolle.Gerade in stark regulierten Städten wie Berlin führt diese Kombination schnell zu Unsicherheiten. Eigentümer, die kurzfristige Vermietungen planen, sollten daher frühzeitig prüfen, welche Nutzung für ihre Immobilie tatsächlich genehmigt ist und welche zusätzlichen Vorgaben gelten. Nur so lässt sich vermeiden, dass eine vermeintlich unproblematische Vermietung später zu einem kostspieligen Rechtsproblem wird.Über die Sali Consulting GmbH:Simon Reintjes, Geschäftsführer der Sali Gruppe, und Unternehmenssprecher Calvin Crustewitz zeigen Gastgebern, wie sich Immobilien rechtssicher und profitabel nutzen lassen. Mehr als 160 eigene Wohnungen und zahlreiche Partnerbetriebe setzen bereits auf das integrierte Sali-System. Mehr Informationen unter: saliconsulting.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deSali Consulting GmbHVertreten durch: Calvin Crustewitz und Simon Reintjesverwaltung@sali-homes.comhttps://saliconsulting.com/Original-Content von: Sali Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180902/6236619