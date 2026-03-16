Kein sonderlich schöner Wochenauftakt für Gold- und Silberbullen. Beide Edelmetalle verbilligen sich zum Wochenstart und mit den Aktien der Produzenten geht es noch etwas deutlicher nach unten. So gibt heute auch wieder der Precious Metals Index nach, in dem sich große Gold- und Silberförderer wie etwa Barrick, Newmont oder First Majestic vertreten sind. Während der Goldpreis aktuell etwas mehr als zehn Prozent unter dem kurzzeitig markierten Rekordhoch von fast 5.600 Dollar notiert, sind die Kursabschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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