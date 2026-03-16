Apples umstrittener iPhone-Look ist Teil eines mehrjährigen Prozesses, verraten Insider. Mit dem nächsten großen iOS-Update ändert sich deshalb wenig. Immerhin sollen User eine Sache besser einstellen können. Für iOS 27 sind angeblich nur wenige Neuerungen vorgesehen. Stattdessen soll das im Herbst erscheinende Update vor allem Fehler beheben und das System stabiler machen. Das berichtet Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter. Gurman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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