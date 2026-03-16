Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte bewegen sich zurzeit im Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Inflationsdruck und Wachstumsrisiken, so die DekaBank.Entsprechend sollten die Kurven sich zunächst weiter verflachen, vor allem aufgrund der mit den steigenden Energiepreisen verbundenen EZB-Leitzinserhöhungserwartungen. Die Renditen von Bundesanleihen mit 2 bis 10 Jahren Laufzeit hätten neue einjährige Höchststände verzeichnet. Die Spreads von Peripherie, Frankreich sowie iTraxx Main und Crossover hätten sich ausgeweitet. Entsprechend hätten die meisten Rentensegmente im Wochenvergleich Kursverluste verbucht. Mit Spannung würden die Reaktionen der Zentralbanken auf die Inflationsrisiken erwartet. Die EZB werde bei dieser Sitzung die Leitzinsen nicht ändern, aber betonen, wie wichtig die mittelfristige Erreichung des Inflationsziels von 2% sei. Beim Meeting der FED dürften die Diskussionen zwischen Tauben (Arbeitsmarkt, Iran-Krieg) und Falken (Inflation) recht kontrovers sein. Die Märkte hätten die höheren Energiepreise bisher als "hawkish" für die FED gewertet. (16.03.2026/alc/a/a) ...

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