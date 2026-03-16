Bonn (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung, die am Mittwoch endet, ist das wichtigste Ereignis dieser Woche, so Postbank Research.Die jüngsten CPI- und PCE-Daten würden darauf hindeuten, dass die Inflation im vergangenen Jahr insgesamt stabil geblieben sei, auch wenn der Bereich der Wohnungsdienstleistungen weiterhin unter Druck stehe. Seit der letzten FOMC-Sitzung habe sich das Umfeld jedoch deutlich verändert - ein Faktor, der die zukünftige Ausrichtung des Ausschusses beeinflussen dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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