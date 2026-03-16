Hamburg (www.anleihencheck.de) - Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten steigenden Energiepreise wird es für die US-Notenbank deutlich schwieriger, die Geldpolitik weiter zu lockern, so Dr. Felix Schmidt, Leitender Volkswirt bei Berenberg.Für die Europäische Zentralbank würden dagegen bereits die Rufe nach Leitzinsanhebungen lauter. Schmidt erläutere, warum die EZB trotz Inflationsdruck die Zinsen voraussichtlich nicht anheben werde und die Fed weitere Leitzinssenkungen auf die lange Bank schieben könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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