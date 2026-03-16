Wien (www.fondscheck.de) - Christina Volkmann verantwortet als Managing Director nun das gesamte Kundengeschäft von Nuveen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich liquider und illiquider Anlageklassen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Berufung sei im Januar durch Harriet Steel, Global Head of Institutional Sales bei Nuveen, erfolgt. Volkmann sei seit Dezember 2021 bei Nuveen tätig und verantworte seit Mai 2024 das Deutschland-Geschäft. Nun folge die regionale Ausweitung über Deutschland hinaus auf Österreich und die Schweiz, wie das Unternehmen mitteile. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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