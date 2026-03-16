Nach Großbritannien und Österreich hat MG Motor nun auch in Deutschland die Bestellbücher für das elektrische Flaggschiff-SUV MGS6 EV sowie den überarbeiteten Kompakt-Stromer MG4 EV geöffnet. Hierzulande beginnen die Preise bei 49.990 Euro für den MGS6 EV und 42.990 Euro für den MG4 EV. Die SAIC-Marke positioniert das neue vollelektrische SUV erwartungsgemäß oberhalb des MGS5 EV. Anders als in Großbritannien und Österreich wird das Modell in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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