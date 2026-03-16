EQS-News: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 201 8241767
|E-Mail:
|marion.koschmieder@hochtief.de
|Internet:
|https://www.hochtief.de
|ISIN:
|DE0006070006
|WKN:
|607000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2292030 16.03.2026 CET/CEST