Am 28. September 2022 markierte der US-Dollar mit 1,04865 Euro seinen höchsten Stand seit 15 Jahren. Ein Kursniveau, das beim heutigen US-Dollar/Euro-Kurs von 0,87375 schon fast utopisch anmutet. Angesichts der US-Dollar-Schwäche der letzten Monate und einer Rally seit Ausbruch des Iran-Kriegs, fragen sich viele Anleger, welche Auswirkungen dies auf ihre Anlagen in Aktien, Gold und Bitcoin haben wird. Trump's Irankrieg - Fluch oder Segen für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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