Die Delivery Hero-Aktie bereitete zuletzt wenig Freude; seit Jahresanfang fiel sie um rund -38%. Am Montag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 17 €. Ein Großaktionär ist unzufrieden und stellt Forderungen. Was bedeutet das für die Aktie? Aspex Management drängt auf Verkäufe Aspex, mit 9,2% einer der größten Aktionäre, wirft dem Unternehmen mangelnde Konzentration auf die Profitabilität vor. Andere Konkurrenten sind da wesentlich weiter; sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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