Der Bitcoin-Kurs zeigt weiterhin positive Tendenzen. Zum Auftakt in die neue Woche steigt die Mutter aller Kryptowährungen in der Spitze um mehr als +2% und erreicht dabei ein neues 5-Wochen-Hoch bei 74.425 US$. Das steckt hinter der robusten Performance und so kann es jetzt weitergehen. Eine relative Stärke, die überrascht Trotz der Krise im Nahen Osten und deutlich gestiegener Öl- und Gaspreise infolge der Sperrung der Straße von Hormus läuft es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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