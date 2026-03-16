Nach unserem Kauftipp vor einer Woche konnte die AMD-Aktie zwischenzeitlich wieder deutlich hinzugewinnen, ein Ausbruch aus dem Seitwärtsmodus gelang ihr jedoch nicht. Wie geht es für den Techwert und Nvidia-Konkurrenten jetzt weiter? Hyperscaler setzen auf mehrere Chiplieferanten Die größten Technologiekonzerne der Welt investieren mit rasantem Tempo in künstliche Intelligenz. Die sogenannten Magnificent Seven gaben 2025 mehr als 300 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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