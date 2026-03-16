In Bayern soll in den kommenden Monaten ein "Fitnessstudio" für Roboter entstehen. Um das Robogym zu bauen, kooperiert die TU München mit dem Unternehmen Neura Robotics. Was die Roboter im Robogym lernen sollen und was mit den gesammelten Daten passiert. Das deutsche Unternehmen Neura Robotics hat sich große Ziele gesetzt. Wie CEO David Reger im vergangenen Jahr im Interview verriet, könnten schon in wenigen Jahren Roboter in jedem Haushalt bei alltäglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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