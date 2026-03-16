Marsh beruft Nick Studer zum President & CEO von Marsh Risk. Er folgt in dieser Position auf Martin South, der eine konzernweite Rolle als Chief Client Officer von Marsh übernimmt. Beide werden weiterhin dem Executive Committee des Unternehmens angehören. Die Änderungen gelten ab Anfang April 2026. Der weltweit tätige Risiko- und Versicherungsmakler Marsh hat personelle Änderungen bekannt gegeben. Nick Studer wird ab dem 01.04.2026 den Posten als President und CEO von Marsh Risk übernehmen. Er tritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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