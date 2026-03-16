Berlin (ots) -Am 22. und 23. April 2026 diskutieren Vertreter aus Kreativwirtschaft, Medien, Politik und Technologie auf der Visuals Conference powered by PICTA in Hamburg über die Zukunft visueller Kommunikation im Zeitalter von KI. Themen sind unter anderem Desinformation, Authentizität von Bildern, Kennzeichnungspflichten und Urheberrecht.Die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz verändert die Produktion, Verbreitung und Nutzung visueller Inhalte grundlegend. Gleichzeitig wächst die gesellschaftliche Bedeutung von Bildern und Videos für öffentliche Kommunikation, politische Information und Meinungsbildung. Fragen nach Authentizität, Vertrauen und rechtlichen Rahmenbedingungen rücken dadurch zunehmend in den Fokus.Vor diesem Hintergrund findet am 22. und 23. April 2026 in der Factory Hammerbrooklyn die Visuals Conference powered by PICTA (visuals2026.org) statt. Das neue Branchenformat bringt Akteure aus Medien, Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technologieunternehmen zusammen, um zentrale Zukunftsfragen der visuellen Kommunikation zu diskutieren.Im Mittelpunkt stehen Themen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Bildproduktion, die Glaubwürdigkeit visueller Inhalte, der Umgang mit synthetischen Medien und Desinformation, sowie Fragen rund um Urheberrecht, Kennzeichnung und Verantwortung im Umgang mit Bildern.Neben dem spannenden Vortragsprogramm bietet die Konferenz auch Gelegenheit zum Austausch mit Unternehmen und Organisationen aus der Visual-Tech- und Medienbranche. Ausstellende Unternehmen präsentieren Lösungen aus den Bereichen Bildvermarktung, Digital Asset Management, Deepfake Detection, Content-Verifikation sowie Rechte- und Lizenzmanagement.Der Konferenztag am 22. April bietet Vorträge und Diskussionsrunden zu zentralen Entwicklungen der visuellen Kommunikation und ist mit einem Teilnahmebeitrag von 99 Euro verbunden. Der PICTAday am 23. April ergänzt das Programm als B2B-Forum mit direktem Austausch zwischen Bildanbietern, Visual-Tech-Unternehmen, Content-Einkäufern und Kreativen und ist kostenfrei zugänglich.Mit der Visuals Conference powered by PICTA soll ein gemeinsamer Ort für Austausch, Orientierung und Kooperation entstehen - in einer Zeit, in der technologische Entwicklungen, neue Plattformökonomien und gesellschaftliche Herausforderungen die Bildbranche stärker denn je verändern.Weitere Informationen und Programm: https://visuals2026.org/Mathias Jahn+49 30 323 16 62jahn@bvpa.orgOriginal-Content von: BVPA - Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79866/40000026