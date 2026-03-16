Die Aktie des italienischen Ölkonzerns Eni ist bereits stark gelaufen. Doch laut DZ Bank könnten Ölpreissprung, Rückkauf-Fantasie und der bevorstehende Kapitalmarkttag für ENI noch längst nicht das Ende der Rallye bedeuten. Am Montag notiert die Aktie des italienischen Ölkonzerns Eni bei 22,30 Euro, allein im vergangenen Monat konnte die Papiere mehr als 20 Prozent gewinnen. Die Analysten der DZ-Bank rechnen damit, dass der italienische Energiekonzern kräftig vom jüngsten Sprung bei Öl- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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