Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Für den Frankfurter Impact-Investor Invest in Visions ist Indonesien von besonderer Bedeutung: Derzeit gehört das Land zu den sieben größten Länderpositionen im Portfolio des IIV Mikrofinanzfonds (ISIN DE000A1H44T1/ WKN A1H44T), der insgesamt in 34 Märkte weltweit investiert, so so Edda Schröder, Gründerin & Geschäftsführerin von Invest in Visions in der aktuellen Ausgabe der Reihe "Markets in Motion". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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