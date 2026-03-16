Erst im vergangenen Jahr hat der US-amerikanische E-Auto-Hersteller Lucid angekündigt, neben dem Direktvertrieb seine Fahrzeuge in Deutschland künftig auch über Händler verkaufen zu wollen. Jetzt hat Lucid Wackenhut als seinen ersten Handelspartner in Europa bekannt gegeben. Die Automobilhandelsgruppe Wackenhut mit Sitz in Nagold (Baden-Württemberg), nimmt ab 30. März 2026 den Vertrieb und Service von Lucids gesamten Fahrzeugportfolio am Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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