Die Bewertungsinitiative Green NCAP hat vor, das CharIN-Label in seinen Vergleichstests und den entsprechenden Beurteilungen von E-Fahrzeugen zu berücksichtigen. Dabei geht es um die Einschätzung der Interoperabilität von Elektrofahrzeugen mit verschiedenen Ladeinfrastrukturen. Green NCAP und die Charging Interface Initiative (CharIN) haben vor diesem Hintergrund eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel sei es, die Zusammenarbeit im Bereich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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