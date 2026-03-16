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Dow Jones News
16.03.2026 15:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. März (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. März (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Mitteilung zum Kapitalmarkttag 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 
*** 11:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei 
     Morgan Stanley European Financials Conference 
  11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 
     Jahrespressekonferenz 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März 
     PROGNOSE: 38,5 
     zuvor:  58,3 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -64,5 
     zuvor:  -65,9 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 13:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei 
     Morgan Stanley European Financials Conference 
*** 14:00 US/Nvidia Corp, Entwicklerkonferenz mit Finanzanalysten 
*** 16:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote zu "Lernen, Anwenden, Gestalten: 
     Die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Erfolgsrezept in einer 
     sich wandelnden Arbeitswelt" 
 
    - AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des 
     geldpolitischen Rats 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 10:16 ET (14:16 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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