Triton Partners gibt heute den erfolgreichen Abschluss seines sechsten Flaggschiff-Fonds für den Mittelstand ("T6" oder "der Fonds") bekannt. Mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro erreicht der Fonds sein Ziel und ist damit der bislang größte Fonds von Triton. Der Fonds konnte weltweit Kapital von neuen und bestehenden Investoren einwerben und unterstreicht damit das ungebrochene Vertrauen der Limited Partners in die europäische Mid-Market-Strategie von Triton sowie in die Fähigkeit des Unternehmens, Unternehmen erfolgreich umzustrukturieren.

Die Mid-Market-Buyout-Strategie (TMM) von Triton konzentriert sich auf die Kernbranchen Industrietechnik, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Als verantwortungsbewusster und selektiver Eigentümer wird T6 dort investieren, wo seine Markt- und Investmentkenntnisse Vorteile bieten, und das Unternehmen so positionieren, dass es attraktive Chancen nutzen kann. Dabei wird es unterstützt von der Accelerator Unit, Europas größtem Team für Wertschöpfung.

T6 strebt an, die starke Performance der bisherigen Fonds fortzusetzen, die alle im oberen Quartil der Renditen rangieren. Aufgrund dieser langjährigen Erfolgsbilanz wurde Triton kürzlich als einer von drei europäischen Managern in das globale HEC-Ranking der zwanzig leistungsstärksten Private-Equity-Firmen aufgenommen.1

Triton erkennt weiterhin Chancen für einen transformativen Wandel und Wachstum bei europäischen Unternehmen. Bis heute hat T6 rund 900 Millionen Euro in drei Plattforminvestitionen investiert: Hanab, Keenfinity und MacGregor. Hierbei handelt es sich um Ausgliederungen aus Triton-Kernbranchen.

Peder Prahl, Gründer und Chief Executive Officer von Triton Partners, kommentiert:

"Mit dem Abschluss von T6 bricht eine weitere wichtige Phase für unsere TMM-Strategie und für Triton als Unternehmen an. Unser Fokus liegt auf Dienstleistungsunternehmen des europäischen Mittelstands sowie auf Unternehmen aus den Bereichen Industrietechnik und Gesundheitswesen. Wir werden auch künftig proaktiv nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten suchen, um marktführende Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Bei unseren Investitionen in T6 werden wir weiterhin sehr diszipliniert vorgehen.

Wir sind unseren Investoren dankbar für das Vertrauen, das sie in unsere Mid-Market-Strategie und unser Team setzen. Wir sind gut aufgestellt, um weitere Investitionen zu tätigen und von den langfristigen strukturellen Wachstumsimpulsen zu profitieren, die wir in Europa und weltweit ausmachen. In einem dynamischen Private-Equity-Markt, in dem Investitionsrenditen und Alpha-Generierung wieder Vorrang haben, freuen wir uns über das Vertrauen der Anleger in uns und T6 sowie in unsere flankierenden Strategien Lower Mid-Market Private Equity (TSM) und Opportunistic Credit (TDO)."

Über Triton Partners

Triton Partners wurde 1997 gegründet und befindet sich im Besitz seiner Partner. Das Unternehmen ist ein führender europäischer Investor, der auf das mittlere Marktsegment spezialisiert ist. Triton Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die in seinen drei Kernbereichen Business Services, Industrial Tech und Healthcare systemrelevante Güter und Dienstleistungen anbieten.

Triton Partners beschäftigt mehr als 150 Investment- und Wertschöpfungsexperten an elf Standorten und investiert auf Basis von drei komplementären Strategien: Mid-Market Private Equity (TMM), Lower Mid-Market Private Equity (TSM) und Opportunistic Credit (TDO).

Weitere Informationen unter www.triton-partners.com.

1 HEC-Dow Jones Large Buyout Performance Ranking 2025

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