Mainz (ots) -Mit der Abschlussfeier im Curlingstadion von Cortina d'Ampezzo gingen am Sonntagabend, 15. März 2026, die 14. Winter-Paralympics zu Ende. ZDF und ARD hatten über die Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen in den zurückliegenden zehn Tagen live, online und in Zusammenfassungen berichtet. Neben den Programmangeboten im linearen ZDF konnten die paralympischen Wettbewerbe in bis zu 200 Livestream-Stunden miterlebt werden. Im Zeitraum 6. bis 15. März 2026 erzielten die Paralympics-Event-Livestreams im ZDF-Streaming-Portal rund 620.000 Views und ein Sehvolumen von 5,8 Millionen Minuten. Die "sportstudio live"-Übertragungen von den Paralympics erreichten im ZDF einen Marktanteil von 11,5 Prozent. Rund 1,5 Millionen Mal wurden die Streams von den Paralympics auf den Plattformen von ARD und ZDF abgerufen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir haben diese Winter-Paralympics linear in unser Wintersport-Live-Programm integriert und online ein starkes Livestream-Angebot gemacht, über das die paralympischen Wettbewerbe vielfältig miterlebt werden konnten - und auch vielfach miterlebt wurden. 17 Medaillen für das deutsche Paralympics-Team sind eine positive Bilanz - und auch unser Paralympics-Berichterstattungs-Team um Moderator Florian Zschiedrich und Expertin Denise Schindler hat einen tollen Job gemacht."Höhere Nutzung als bei den vorangegangenen Winter-ParalympicsIm ZDF-Streaming-Portal waren die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie alle Wettkampf-Entscheidungen mit deutschen Athletinnen und Athleten präsent. Das ZDF hatte die ersten vier Wettkampftage zudem im linearen Programm gezeigt: Vom 7. bis zum 10. März 2026 verfolgten im Schnitt 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "sportstudio live"-Berichterstattung von den Paralympics, bei einem Marktanteil von 11,5 Prozent. Im TV erreichten die Winter-Paralympics 2026 somit eine höhere Nutzung als bei den beiden vorangegangenen paralympischen Winterspielen 2022 und 2018. In den ersten drei Tagen der Paralympics 2026 hatten bereits 8,156 Millionen Menschen und somit zehn Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren mindestens einmal Kontakt mit der ZDF-Programmmarke "Paralympics". Darin enthalten sind 0,173 Millionen ZDF-Streaming-Nutzer von Abrufvideos und Event-Livestreams.Einen eigenständigen Info-Block von den Paralympics 2026 gab es von Sonntag, 8., bis Sonntag, 15. März 2026, täglich im "heute journal", das in dem Zeitraum im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte, bei einem Marktanteil von 17,5 Prozent. Und auch "das aktuelle sportstudio" berichtete in den Ausgaben am 7. und 14. März 2026 über die Paralympischen Winterspiele. Die beiden Ausgaben sahen im Schnitt 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 12,9 Prozent.Gemeinsame Bilanz der Winter-Paralympics 2026 bei ARD und ZDFARD und ZDF hatten die Übertragungen von den Paralympics in Mailand und Cortina wie vor vier Jahren in Peking aufgeteilt. Die Eröffnungsfeier und die folgenden vier Wettkampftage standen auf dem Programm des ZDF, die Höhepunkte der weiteren fünf Wettkampftage konnten in der ARD verfolgt werden. Darüber hinaus war das Online-Angebot noch einmal deutlich erweitert worden: Alle wichtigen Wettbewerbe konnten die Nutzerinnen und Nutzer in bis zu vier parallelen Livestream-Kanälen und rund 200 Stunden live und in voller Länge im ZDF Streaming-Portal, auf sportstudio.de, in der ARD Mediathek und auf sportschau.de abrufen. Ergänzt wurde das umfangreiche Angebot durch Re-Lives, Zusammenfassungen, Highlights und News.Durchschnittlich 0,571 Millionen Zuschauer verfolgten bis einschließlich Sonntag, 15. März 2026, die Übertragungen beider Sender. Das entspricht einem Marktanteil von 9,1 Prozent. Besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten Berichte ein, die an den Wochenenden im Umfeld des regulären Wintersport-Programms in der ARD und im ZDF liefen (zum Beispiel am 8. März 2026 im ZDF: 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei 15,5 Prozent Marktanteil, oder am 15. März 2026 in der ARD: 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei 13,6 Prozent Marktanteil). Auch online stieß das umfassende Angebot auf großes Interesse: Rund 1,5 Millionen Mal wurden die Streams von den Paralympics auf den Plattformen von ARD und ZDF abgerufen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport im Livestream (https://www.zdf.de/wintersport-livestreams-live-tv-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Paralympics 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/einfach-mensch-paralympics-2026-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen Paralympics 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/paralympics-2026-live-im-zdf)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6236784