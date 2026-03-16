© Foto: Charles Krupa/AP/dpaDer Milliarden-Börsengang von PhonePe liegt plötzlich auf Eis. Geopolitische Spannungen und nervöse Märkte bremsen die IPO-Pläne des indischen Fintechs.Der indische Zahlungsdienstleister PhonePe legt seine Börsenpläne vorerst auf Eis, wie Reuters berichtet. Das Fintech begründet die Entscheidung mit geopolitischen Spannungen und hoher Volatilität an den globalen Kapitalmärkten. Das teilte das von Walmart unterstützte Unternehmen am Montag mit. Das Unternehmen wolle den Prozess für einen Börsengang erst wieder aufnehmen, wenn sich die Lage an den internationalen Finanzmärkten stabilisiert habe. Börsengang mit Milliardenbewertung geplant PhonePe betreibt die populärste App für digitale …Den vollständigen Artikel lesen
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