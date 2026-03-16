Der Verbraucherschutz kritisiert erneut das bestehende Beratungssystem in der Altersvorsorge und fordert sogar ein neues Berufsbild. Doch viele Argumente blenden zentrale regulatorische Rahmenbedingungen und die Realität der Beratungspraxis aus, kommentiert VEMA-Vorstand Dr. Johannes Neder. "Altersvorsorgeberatung - zwischen Realität und Wunschdenken" - ein Kommentar von VEMA-Vorstand Dr. Johannes NederDer Verbraucherschutz meldet sich in der Debatte um die private Altersvorsorge regelmäßig mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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