Trotz des Krieges im Iran und weiterhin hoher Ölpreise elektrisiert das Zauberwort "Künstliche Intelligenz" nach wie die Anleger. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will sich zur Verwirklichung seiner Pläne rund um KI Rechenleistung sichern und schließt dazu einen Milliarden-Deal mit Nebius aus den Niederlanden. Die Aktie springt zweitstellig hoch. Bis zu 27 Milliarden Dollar will der Konzern von Mark Zuckerberg über einen Zeitraum von fünf Jahren bei Nebius lassen. Gemäß der Vereinbarung liefert Nebius ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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