DJ PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/16.03.2026/16:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Peter Bosek 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorsitzender des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Erste Group Bank AG b) LEI PQOH26KWDF7CG10L6792 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000652011 b) Art des Geschäfts Erwerb: Gewährung von Aktien als Vergütungsbestandteil c) Preis(e) Volumen 0,00 1.404 Stück Aktien / 1,404 shares d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 1.404 Stück Aktien / 1,404 shares e) Datum des Geschäfts 12.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:
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March 16, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)