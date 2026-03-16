Die Halbleiter-Rally ist zurück: Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 18. März schießt die Aktie von Micron Technology deutlich nach oben. Grund dafür ist die fast schon aggressive Stimmung unter den Analysten, die ihre Kursziele bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage reihenweise noch oben schrauben. Obendrein verkündete Micron einen strategischen Großeinkauf in Taiwan.Satte vier Prozent gewinnt die Micron-Aktie am Montag zeitweise. Der Grund für den aktuellen Optimismus ist die für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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