Volkswagen hat für den ID. Cross einen Einstiegspreis von rund 28.000 Euro angekündigt, wenn er ab Herbst 2026 auf dem europäischen Markt starten wird. Anders als im ID. Polo wird es zunächst aber nur drei Leistungsstufen geben. Nachdem erste Journalisten schon im Dezember im Rahmen eines "Covered Drive" getarnte Prototypen des ID. Polo fahren durften, fand jetzt ein ganz ähnliches Event für den SUV-Ableger ID. Cross rund um Amsterdam statt. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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