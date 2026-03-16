Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen hat gemeinsam mit dem Industriepartner Röscher ein neues Projekt gestartet, um die Herstellung von Axialflussmotoren zu verbessern. Diese besonders effizienten und kompakten Motoren sind in ihrer Produktion bislang teurer als andere Elektromotoren. "Wegen seiner kompakten Bauweise, des modularen Aufbaus und der hohen Effizienz ist der Axialflussmotor eine attraktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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