© Foto: Henrik Montgomery/TT - TT NYHETSBYRÅNBoris Johnson verspottet Bitcoin als "riesiges Schneeballsystem" und hält Pokémon-Karten für die bessere Langfrist-Wette. Strategy-Chairman Michael Saylor hält dagegen. Eine spöttische Bemerkung des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson hat eine neue Debatte über den Wert von Bitcoin ausgelöst. In einer Kolumne der Daily Mail bezeichnete Johnson die Kryptowährung als "riesiges Schneeballsystem" und stellte deren langfristige Attraktivität infrage. Er argumentierte, dass der Preis von Bitcoin letztlich auf kollektivem Glauben basiere und nicht auf einem inneren Wert. "Ich schätze, in zehn Jahren wird eine Investition in Pokémon-Karten wie eine viel bessere langfristige Wette …Den vollständigen Artikel lesen
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