Micron Technology treibt seine Expansion im Zentrum des globalen KI Booms weiter voran. Die Übernahme eines großen Fertigungsstandorts in Taiwan markiert den Beginn eines neuen Produktionscampus mit strategischer Bedeutung für den globalen Speichermarkt.Neue Fabrik als strategischer KI Baustein Mit der abgeschlossenen Übernahme des P5 Standorts von Powerchip Semiconductor Manufacturing in Tongluo setzt Micron ein deutliches Zeichen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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