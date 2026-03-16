EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 16:55 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

16. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 599.590 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 09.03.2026 59.038 45,55 2.689.068,73 Xetra 09.03.2026 45.706 45,55 2.081.716,33 CBOE Europe (CEUX) 09.03.2026 5.459 45,48 248.258,40 Turquoise Europe (TQEX) 09.03.2026 8.687 45,47 395.037,85 Aquis Europe (AQEU) 10.03.2026 32.925 46,89 1.543.784,11 Xetra 10.03.2026 31.307 46,82 1.465.800,00 CBOE Europe (CEUX) 10.03.2026 4.366 46,76 204.142,81 Turquoise Europe (TQEX) 10.03.2026 6.753 46,92 316.831,18 Aquis Europe (AQEU) 11.03.2026 63.776 46,12 2.941.585,09 Xetra 11.03.2026 57.345 46,13 2.645.284,71 CBOE Europe (CEUX) 11.03.2026 7.553 46,08 348.067,16 Turquoise Europe (TQEX) 11.03.2026 5.132 46,17 236.932,64 Aquis Europe (AQEU) 12.03.2026 61.184 45,83 2.804.276,86 Xetra 12.03.2026 55.500 45,79 2.541.139,65 CBOE Europe (CEUX) 12.03.2026 4.721 45,82 216.336,99 Turquoise Europe (TQEX) 12.03.2026 4.297 45,86 197.053,97 Aquis Europe (AQEU) 13.03.2026 74.614 45,23 3.374.418,15 Xetra 13.03.2026 55.556 45,21 2.511.570,09 CBOE Europe (CEUX) 13.03.2026 9.198 45,20 415.777,19 Turquoise Europe (TQEX) 13.03.2026 6.473 45,23 292.780,26 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 599.590

45,8144 27.469.862,17



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

6. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 716.020 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.