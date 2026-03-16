Optimierung von Photonen zu Ergebnissen. Zu 100 aus erneuerbaren Energien.

OXMIQ Labs ("OXMIQ"), das von Raja Koduri gegründete Unternehmen für GPU-Architekturen und KI-Technologien, gab heute eine strategische Technologie-Partnerschaft mit AM Intelligence Labs bekannt, einem Geschäftsbereich der AM Group. Im Rahmen der Zusammenarbeit erbringt OXMIQ Labs Beratungsleistungen im Bereich Rechenzentrums- und Systeminfrastruktur für die von AM Intelligence Labs bis 2030 geplante KI-Rechenkapazität von 2 GW, beginnend mit einem ersten KI-Rechenzentrum mit einer Kapazität von 1 GW in Uttar Pradesh, Indien.

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OXMIQ and AM Intelligence Labs are building one of the world's largest renewable-powered AI compute platforms 2 Gigawatts by 2030, Phase 1 online in Noida, India by 2027.

AM Intelligence Labs ist ein strategischer Geschäftsbereich der AM Group, der Muttergesellschaft von Greenko, Indiens größtem Erzeuger von erneuerbarer Energie mit einer Kapazität von 50 GW aus Solar-, Wind- und Wasserkraft. Diese wird durch 100 GWh intelligente Energiespeicherung gestützt und deckt ca. 2 des gesamten indischen Strombedarfs ab. Die Energie befindet sich im Eigenbesitz, wird selbst betrieben und ist kohlenstofffrei bepreist zu Kosten, die 50 bis 70 unter den herkömmlichen Stromkosten für Rechenzentren liegen.

Indien ist ein sich rasch wandelndes Nachfragezentrum in der globalen KI-Wirtschaft. So ist das Land bereits der weltweit zweitgrößte Markt für KI-Anwendungen und Token-Verbrauch, was durch sein riesiges Entwickler-Ökosystem, die digitale Wirtschaft und die rasch zunehmende Nutzung von KI in Unternehmen bedingt ist.

Die AM Group hat mit der Entwicklung ihrer Flagship-KI-Infrastruktur-Initiative begonnen, wobei die erste Phase des Noida Compute Hubs bereits aktiv umgesetzt wird. Die Inbetriebnahme der ersten Rechenkapazitäten bis Ende 2027 wird ein entscheidender Meilenstein beim Aufbau einer der weltweit größten, mit erneuerbaren Energien betriebenen KI-Rechenplattformen sein. OXMIQ arbeitet eng mit der AM Group zusammen, um die Systemarchitektur, das Infrastrukturkonzept und die modulare Ausführung zu optimieren. Ziel ist eine schnelle Bereitstellung der Plattform bei gleichzeitig erstklassiger Effizienz und Skalierbarkeit.

Im Rahmen der Partnerschaft wird OXMIQ als Architektur- und Engineering-Partner für die Rechenplattform fungieren und gemeinsam mit AM Intelligence Labs die Systemarchitektur, die Hardware-Roadmap sowie die Lieferkettenstrategie entwickeln, die der Anlage zugrunde liegen werden. Das umfassende Know-how von OXMIQ erstreckt sich über den gesamten Compute-Stack hinweg, von GPU-Architekturen auf Transistorebene und fortschrittlicher Packaging-Technologie über Rack-Scale-Systeme und Hochleistungs-Interconnects bis hin zur Orchestrierungssoftware, die für den Betrieb von KI-Workloads im großen Maßstab erforderlich ist. Die Partnerschaft ermöglicht eine End-to-End-Optimierung von den Photonen bis zu den Ergebnissen und macht letztlich Zettascale-Ökonomie für alle zugänglich.

Die AM Group entwickelt den 1 GW AI High Performance Compute Hub in Noida als vollständig vertikal integrierte Plattform. Diese umfasst eine kohlenstofffreie Stromerzeugung im Eigenbesitz, eine fortschrittliche Rechenzentrumsinfrastruktur, Hochleistungsbeschleuniger, einen vollständigen Software-Stack, Anwendungen sowie flexible Nutzungsmodelle, die von AI-Pods-as-a-Service bis hin zu Tokens-as-a-Service reichen.

Die umfassende Expertise von OXMIQ über den gesamten Compute-Stack hinweg ermöglicht eine End-to-End-Optimierung der Plattformarchitektur von Photonen zu Token. So wird jede Ebene als ein einheitliches System konstruiert, von der Erzeugung erneuerbarer Energie über die Rechenzentrumsarchitektur, Flüssigkühlung und Interconnect-Topologie bis hin zur Auswahl der Beschleuniger und der Orchestrierung der Workloads. Dieser integrierte Ansatz erschließt branchenführende "Electrons-to-Tokens"-Ökonomie und ermöglicht KI-Rechenleistung im Gigawatt-Maßstab zu deutlich geringeren Kosten.

Perspektiven der Führungsetage

"AM Intelligence Labs ist der ideale Partner für OXMIQ. Das Unternehmen hat die schwierigste Hürde bei großskalierter KI-Infrastruktur überwunden: den Zugang zu zuverlässiger, kohlenstofffreier Energie auf globaler Ebene. Unser Team entwickelt seit Jahrzehnten Chips, Systeme und Software, die die weltweit fortschrittlichsten Rechenplattformen versorgen. Indem wir dieses Fachwissen bereits in die ersten architektonischen Entscheidungen zur Infrastruktur von AM Intelligence Labs einbringen, stellen wir sicher, dass jedes Rack, jede Verbindung, jedes Speicher- und Kühlsystem auf die Workloads und wirtschaftlichen Anforderungen der KI-Ära zugeschnitten ist."

- Raja Koduri, Gründer und CEO, OXMIQ Labs

"OXMIQ verschafft AM Intelligence Labs Zugang zum umfassendsten Expertenwissen der Branche im Bereich Hardware und Systeme. Die Erfahrung ihres Teams bei führenden Unternehmen im Silicon Valley ist genau das, was wir brauchen, um eine Infrastruktur zu entwerfen, die global wettbewerbsfähig ist. Gemeinsam legen wir den Grundstein dafür, dass AM Intelligence Labs zu einer Full-Stack-KI-Rechenplattform wird."

- Anil Chalamalasetty, Group Chairman, AM Group

Über OXMIQ Labs

OXMIQ Labs, mit Hauptsitz in Campbell, Kalifornien, ist ein Unternehmen für GPU-Architekturen und KI-Technologien. Gegründet wurde es von Raja Koduri, dessen Karriere Führungspositionen bei Apple, AMD, Intel und ATI Technologies umfasst. OXMIQ entwickelt lizenzierbare, chipletbasierte KI-Hardware- und Softwarelösungen für das Zeitalter der Inferenz. OxCapsule und OxPython ermöglichen eine sofortige Optimierung über heterogene Hardware hinweg, während OxCore und OxQuilt eine chiplet-native Roadmap zu Zettascale-Effizienz bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oxmiq.ai

Zukunftsgerichtete Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Konkrete Projekte und Deployments unterliegen endgültigen Vereinbarungen.

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