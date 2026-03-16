Trotz geopolitischer Spannungen bleibt ein Experte gelassen: Ein echter Börsenschock drohe nur bei einer dauerhaft blockierten Straße von Hormus. Kurzfristige Turbulenzen seien dennoch möglich, was eine defensive Depot-Aufstellung nötig macht. Die geopolitische Lage spitzt sich zu, doch Fondsmanager Frank Fischer bleibt ruhig. Selbst ein Konflikt im Nahen Osten müsse nicht zum Börsenbeben führen. "Der Iran kann die Straße von Hormus nicht dauerhaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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