Die augenscheinliche Bodenbildung rund um Kaspa thematisierten wir hier bereits am 27. Februar. Heute, zum Wochenauftakt, zeigt sich der Coin ziemlich stark. Einhergehend mit einer Tagesperformance von knapp 10% im Intraday-Verlauf, ziehen die Notierungen über die obere Begrenzungszone seit mehrwöchiger Seitwärtsphase hinaus. Weiteres Potenzial voraus Als wahrer Lichtblick erscheint der heutige Schub zum Beginn der neuen Handelswoche. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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