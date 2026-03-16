© Foto: Matthias Bein/dpaEin Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende. Das ist weltweit einmalig!1816 ist als Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen. Auf der indonesischen Insel Sumbawa brach 1815 der Tambora aus. Der Vulkanausbruch war so schwer, dass er im Folgejahr die Welt verdunkelte. Die Folge: Ernteausfälle weltweit. Im Sommer 1816 schneite es sogar in Mittel-und Westeuropa. Und ein Unternehmen in Pennsylvania ist auch in diesem Jahr gegründet worden: The York Water Company. Mittlerweile ist es der älteste börsennotierte Versorger der USA. Und ber seine lange Geschichte hinweg durch Krisen und Kriege, …Den vollständigen Artikel lesen
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