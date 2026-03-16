Die private Altersvorsorgereform steht in Deutschland ins Haus - und es gibt für die Vermittlerbranche einiges zu besprechen. Der BVK hat Branchenvertreter sowie den CDU-Politiker Dr. Carsten Brodesser nach Berlin eingeladen, um den Gesetzentwurf zu diskutieren. Der Kostendeckel und die Beratungspflicht standen im Mittelpunkt. Es geht hoch her im politischen Berlin - auch aus Sicht der Vermittlerbranche. Denn die Reform der für die Berater wahrscheinlich wichtigste Säule der Altersvorsorge ist bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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