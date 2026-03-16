Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) Europe veranstaltet am 18. März um 11:00 Uhr MEZ in der Archimedes-Straße in Brüssel eine Protestaktion, gefolgt von einer Präsenz- und virtuellen Pressekonferenz im Press Club Brussels Europe unter dem Titel "EU: Stoppt die Blockade der gesundheitlichen Chancengleichheit", bei der Entscheidungsträger der Europäischen Kommission (EK) aufgefordert werden, einen rechtsverbindlichen Anhang zum Zugang zu Krankheitserregern und zum Vorteilsausgleich (PABS) im Rahmen des WHO-Pandemieabkommens zu unterstützen. Klicken Sie hier, um auf den Zoom-Link zur Pressekonferenz und die Facebook-Veranstaltungsseite zuzugreifen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316918421/de/

AHF banner for the advocacy campaign: "EU to Stop Blocking Health Equity" .

Das im Mai 2025 verabschiedete WHO-Pandemieabkommen kann erst voranschreiten, wenn der PABS-Anhang fertiggestellt ist. Der Anhang regelt, wie Pathogenproben und genetische Daten zur Entwicklung von Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungen ausgetauscht werden und wie die Vorteile gerecht zurückfließen. Die Verhandlungen gestalten sich weiterhin schwierig, da die Europäische Kommission und reiche Länder wie Deutschland und die Schweiz sich gegen zentrale Gerechtigkeitsbestimmungen wehren.

Da die Frist im Mai 2026 schnell näher rückt, birgt das Scheitern einer verbindlichen Vereinbarung die Gefahr, dass sich die Ratifizierung verzögert und sich die während COVID-19 beobachteten Ungleichheiten wiederholen während gleichzeitig die Bemühungen zum Aufbau regionaler Produktionskapazitäten und echter Gesundheitssouveränität in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen untergraben werden.

Kernforderungen an die Entscheidungsträger der EU

Keine Gerechtigkeit, kein Abkommen: Das Pandemieabkommen kann ohne den PABS-Anhang nicht ratifiziert werden, und dieser Anhang sollte nicht ohne verbindliche Gerechtigkeitsbestimmungen genehmigt werden.

Kooperation statt Ausbeutung: Wer vom System profitiert, muss zum System beitragen. Teilnehmende Hersteller und alle kommerziellen Nutzer müssen einer obligatorischen Gewinnbeteiligung unterliegen, die durch verbindliche Verträge echte Rechenschaftspflicht und Rechtssicherheit gewährleistet. Zu den Vorteilen müssen ein gerechter Zugang zu Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungen, nicht-exklusive Lizenzen für Hersteller in Entwicklungsländern während großer Gesundheitsnotfälle sowie jährliche finanzielle Beiträge gehören.

Keine Registrierung, kein Zugang: Wenn wir nicht wissen, wer auf das System zugreift, können wir diese Akteure nicht zur Rechenschaft ziehen. Die EU muss die Registrierung der Nutzer und die Rückverfolgbarkeit unterstützen, um die Integrität des Systems zu schützen und sicherzustellen, dass es nicht anonym ausgenutzt werden kann.

Sicherstellung einer sinnvollen Einbeziehung der Zivilgesellschaft: Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Stimmen der Gemeinschaften sind unerlässlich, um Gerechtigkeit zu schützen.

Hört auf, Gerechtigkeit zu blockieren, bringt das Abkommen zum Abschluss: Ein schwacher Anhang birgt die Gefahr, die Ungerechtigkeiten der COVID-19-Pandemie zu wiederholen und gleichzeitig alle Länder einem Risiko auszusetzen. Entwicklungsländer fordern eine verbindliche, durchsetzbare Aufteilung der Vorteile, und die EU muss aufhören, dies hinauszuzögern, und Ergebnisse liefern.

Regionale Produktion schützen: Ohne eine gerechte Aufteilung der Vorteile laufen regionale Initiativen zur Produktion und zur Gesundheitssouveränität Gefahr, zu leeren Versprechungen zu werden. Verbindliche PABS-Bestimmungen sind unerlässlich, um sie zu verwirklichen.

WAS : AHF Europe Advocacy-Aktion Pressekonferenz: "EU: Stoppt die Blockade der Gesundheitsgerechtigkeit" WANN : 18. März 2026 Advocacy-Aktion : 11:00 Uhr CET Pressekonferenz: 13:00 Uhr CET -Zoom-Link Facebook-Veranstaltungsseite WO : Advocacy-Aktion: Archimedes Street (Rue Archimède 1, 1000 Brussels) Pressekonferenz: Press Club Brussels Europe (Rue Froissart 95, 1040 Brussels) WER : Referenten : Aggrey Aluso, Geschäftsführer, Resilience Action Network Africa (RANA)

Ricardo Fernandes, Stellvertr. Generaldirektor, Treatment Activists Group (GAT)

Giorgos Keratsas, Communications Officer, Positive Voice

Daniel Reijer, Europe Bureau Chief, AHF

Kestutis Rudaitis, Data Manager, Demetra

Vertreter von UNITE Parliamentarians Network for Global Health, TBD Moderatoren Oluwakemi Gbadamosi, stellvertretende Geschäftsführerin des AHF Global Public Health Institute und Direktorin des AHF Global Public Health Institute for Africa

Tamara Prinsenberg, Managerin für Advocacy Policy bei AHF Europe HINWEIS FÜR DIE REDAKTION B-ROLL-BILDMATERIAL Vertreter der Zivilgesellschaft versammeln sich mit Megaphonen, halten Banner, Plakate und Weltkugeln hoch und fordern die EU-Spitzenpolitiker auf, die Blockade der gesundheitlichen Chancengleichheit zu beenden

Interviews mit globalen Gesundheitsaktivisten und führenden Vertretern der Zivilgesellschaft während der Protestaktion und der Pressekonferenz

Verpflegung für die Medien vor der Pressekonferenz im Press Club Brussels Europe

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die mehr als 2,8 Millionen Menschen in 50 Ländern weltweit in Afrika, Amerika, der Region Asien-Pazifik und Europa mit modernster Medizin versorgt und sich für ihre Interessen einsetzt. Wir sind derzeit der weltweit größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer Versorgung im Bereich HIV/AIDS. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf X: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare.

Das AHF Global Public Health Institute entwickelt und setzt sich für evidenzbasierte politische Veränderungen ein, um eine gerechtere und effektivere globale Gesundheitsarchitektur zu schaffen. Mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und Gesundheitssystemen befasst sich unsere Arbeit mit kritischen Lücken in den Bereichen globale Gesundheitssicherheit, Gerechtigkeit, Governance, Recht und Finanzen. Das AHF Global Public Health Institute ist Teil der AIDS Healthcare Foundation. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:ahfinstitute.org

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