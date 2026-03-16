FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. März
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk)
07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk)
09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day
11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
USA: Qualcomm, Hauptversammlung
USA: Nvidia, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
15:00 USA: Frühindikator 2/26
15:00 USA: Hausverkäufe 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland
GBR: Morgan Stanley European Financials Conference in London (bis 18.3.26) u.a. mit Rede von Deutsche Bank CEO Christian Sewing (11.00 Uhr) sowie mit Rede von Commerzbank CEO Bettina Orlopp (13.00 Uhr)
DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.) °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi