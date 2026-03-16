Frankfurt (ots) -



Die Kommunalwahl in Hessen hat einige Gewinnerinnen. Die Union. Leider auch die in Teilen rechtsextreme AfD - mit ihren rückwärtsgewandten populistischen Parolen ist sie weiter auf Erfolgszug. Auch die SPD hat irgendwie gesiegt, da hat sich der freie Fall zumindest verlangsamt. Die Nummer eins ist aber keine Partei. Der Champion der Kommunalwahl ist die Demokratie, und damit sind wir das alle. Nicht den Krakelenden und ewig Nörgelnden gehört unser Land, sondern jenen, die ohne Aufhebens machen. Die viele Stunden in ganz Hessen und in mühevoller Kleinarbeit Kreuze und Durchstriche auf riesigen Wahlzetteln auswerteten. Und jenen, die sich beim Wählen die notwendige Zeit nahmen. Das waren mit 54,4 Prozent vier Prozentpunkte mehr als bei der Kommunalwahl 2021. Die das komplizierte Kumulieren und Panaschieren zu Recht als Chance begriffen, Einfluss zu nehmen auf das, was vor ihrer Haustür passiert.



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