© Foto: UnsplashChina treibt seine Chip-Unabhängigkeit voran. Der Hersteller Hua Hong bereitet die Produktion moderner 7-Nanometer-Chips vor - mit möglicher Hilfe von Huawei.China macht beim Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie einen wichtigen Schritt nach vorn, wie Reuters berichtet. Der Chipkonzern Hua Hong Group hat laut mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen Technologien entwickelt, mit denen sich moderne Chips für Anwendungen wie künstliche Intelligenz fertigen lassen. Im Zentrum steht die Auftragsfertigungstochter Huali Microelectronics. Das Unternehmen bereitet in seinem Werk in Shanghai eine Fertigung auf Basis eines 7-Nanometer-Prozesses vor. Damit könnte Hua Hong zum zweiten …Den vollständigen Artikel lesen
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