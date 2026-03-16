FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,19 Prozent auf 126,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,94 Prozent.

Durch die etwas sinkenden Ölpreise wurden die Anleihemärkte gestützt. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ist für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wegen des Kriegs zwar weiter stark beeinträchtigt. Allerdings war es am Wochenende mehreren Tankern gelungen, das Nadelöhr zu passieren. Dies dämpfte etwas die Inflationssorgen, die seit Kriegsbeginn die Anleihekurse belastet hatten.

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Iran-Krieg bleibt hoch. "Damit dürfte eine weitere volatile Woche an den Kapitalmärkten bevorstehen", schreiben Experten der Dekabank.

Konjunkturdaten dürften in dieser Woche kaum eine Rolle spielen. Neben dem Iran-Krieg schauen die Märkte auf die Notenbanken. So werden mehrere Notenbanken ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen - darunter auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed. Bei beiden Notenbanken wird keine Veränderung des Leitzinses erwartet. Die Märkte sind jedoch gespannt, welchen Ausblick die Notenbanken angesichts des Kriegs auf die künftige Geldpolitik geben./jsl/men