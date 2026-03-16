5 Prozent Zinsen per annum, garantiert für 5 Monate - das wäre wohl der Traum für viele deutsche Sparer. So ein Konto gibt es in Deutschland tatsächlich - aber nur eine kleine Gruppe profitiert davon. Viele Sparer und Geldanleger stehen vor derselben Frage: Wohin mit Liquidität, die nicht ungenutzt auf dem Konto liegen soll, aber bei Bedarf sofort verfügbar bleiben muss? Und wenn schon, dann soll das Geld natürlich auch anständige Zinsen über der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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