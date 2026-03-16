© Foto: epa Foley - picture-alliance/ dpaSteigende Ölpreise und Risiken im Markt für Privatkredite erinnern laut Michael Hartnett an die Zeit vor der Finanzkrise. Die aktuelle Marktbewegung sei "bedrohlich nah" an 2007 bis 2008.Der Chefstratege der Bank of America, Michael Hartnett, sieht an den Finanzmärkten zunehmend beunruhigende Parallelen zur Zeit vor der globalen Finanzkrise. In einer Mitteilung an Kunden warnte er, dass mehrere Entwicklungen - darunter stark steigende Ölpreise und wachsende Risiken im Markt für private Kredite - ein Umfeld schaffen könnten, das an die Jahre vor dem Crash von 2008 erinnert. "Die Wertentwicklung im Jahr 2026 ähnelt in bedrohlicher Weise der Kursentwicklung von Mitte 2007 bis Mitte 2008", …Den vollständigen Artikel lesen
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