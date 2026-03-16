Der Autozulieferer Aumovio kooperiert jetzt mit dem Rüstungsunternehmen Hensoldt. Während die deutsche Automobilindustrie mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, boomen die deutschen Rüstungsunternehmen. Das hat nun dazu geführt, dass der im MDAX gelistete Autozulieferer Aumovio mit dem ebenfalls im MDAX gelisteten Rüstungsunternehmen Hensoldt zusammenarbeitet. Beide Konzerne haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um Beschäftigten von Aumovio neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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