Sachsen-Anhalt/Finanzen/Verwaltung (ots) -Halle/MZ - Die zentrale Bußgeldstelle der Polizei in Sachsen-Anhalt hat den Versand von Mahnschreiben vorübergehend gestoppt. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Dienstagsausgabe. Grund ist nach Angaben des Finanzministeriums in Magdeburg ein Problem bei der Zuordnung von Zahlungen an die Landeshauptkasse seit Jahresbeginn. Die Bußgeldstelle habe daher "zunächst vorsorglich einen Mahnstopp verhängt, um Bürgerinnen und Bürger vor ggf. ungerechtfertigten Konsequenzen zu schützen", teilte das Ministerium auf MZ-Nachfrage mit.Die Bußgeldstelle in Magdeburg ahndet vor allem Verkehrsdelikte, etwa Tempoüberschreitungen, Unfälle und Alkoholfahrten. Laut Ministerium verschickt die Behörde zwar weiterhin Bußgeldbescheide. Zahlen etwa Temposünder nicht fristgemäß, landet bei ihnen derzeit aber kein Mahnschreiben im Briefkasten. Sie gehe jedoch davon aus, dass der Versand zeitnah nachgeholt werde, sagte Ministeriumssprecherin Nancy Eggeling.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6236859