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WH SelfInvest
16.03.2026 18:40 Uhr
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Volkswagen Aktie 2026: Niedriges KGV, hohe Dividende - Turnaround oder Value-Trap?

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Volkswagen Aktie 2026: Niedriges KGV, hohe Dividende - Turnaround oder Value-Trap?

Die Volkswagen AG-Aktie gehört seit Jahren zu den klassischen Value-Werten im europäischen Automobilsektor. Trotz der enormen Größe des Konzerns und eines breit diversifizierten Markenportfolios wird die Aktie aktuell mit einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet und bietet gleichzeitig eine attraktive Dividendenrendite. Gleichzeitig steht der Konzern mitten in einer der größten Transformationen seiner Unternehmensgeschichte: Der Wandel von klassischen Verbrennungsmotoren hin zu Elektromobilität, Software und digitalen Mobilitätsdiensten erfordert massive Investitionen und belastet kurzfristig die Profitabilität.

Nach schwächeren Gewinnzahlen für 2025 und einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld stellt sich für Anleger daher eine zentrale Frage: Handelt es sich bei der Volkswagen-Aktie um eine attraktive Turnaround-Chance oder steckt hinter der niedrigen Bewertung möglicherweise eine sogenannte Value-Trap? Im Video werfen wir einen Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen, die strategische Ausrichtung des Konzerns sowie die Bewertung der Aktie. Außerdem analysieren wir das Chartbild und zeigen auf, welche Chancen und Risiken sich für Investoren beim größten Automobilhersteller Europas im Jahr 2026 ergeben könnten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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