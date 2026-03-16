© Foto: Daniel Torok/White House - picture alliance / Planet Pix via ZUMA Press WireIn Paris ringen die USA und China um neue Handelsregeln. Agrarimporte, kritische Rohstoffe und ein möglicher Trump-Xi-Gipfel stehen im Fokus.Hohe Wirtschaftsvertreter der USA und Chinas haben in Paris intensiv über neue Handelsvereinbarungen verhandelt. Die Gespräche könnten den Weg für konkrete Ergebnisse bei einem möglichen Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Peking ebnen. Das berichten mit den Verhandlungen vertraute Personen gegenüber Reuters. US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng führten die Gespräche. Die Atmosphäre sei laut Insidern "bemerkenswert stabil". Die Treffen sollen mögliche "Ergebnisse" vorbereiten, die beide …Den vollständigen Artikel lesen
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